Fenerbahçe'ye FIFA'dan Eljif Elmas Müjdesi

(SON DAKİKA) FENERBAHÇE\'YE FIFA\'DAN ELJIF ELMAS MÜJDESİ

Eljif Elmas\'ın yaşı dolayısıyla Fenerbahçe\'nin FIFA\'ya yapmış olduğu futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edildi.

Genç oyuncu Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında belgeler tamamlnca oynayabilecek.

Sarı-Lacivertli Kulüpten yapılan açıklamada 27 Eylül 1999 doğumlu oyuncu için şöyle denildi:

\"Futbolcumuz Eljif Elmas\'ın yaşı dolayısıyla FIFA\'ya yapmış olduğumuz futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edilmiştir.

Söz konusu başvurunun kabulü ile ilgili belgeler bugün itibariyle FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu\'na iletilmiştir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Eljif Elmas\'ın antrenmandan görüntüsü (Arşiv)

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