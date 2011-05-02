-FENERBAHÇE'YE DURMAK YOK İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında görev alan oyuncuların yenileme çalışmasıyla antrenmanı tamamladığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanda, top kapma, pas ve şut çalışmasının ardından, 4 minyatür kaleli maç oynadıkları kaydedildi. Kaleci antrenörü Murat Öztürk eşliğinde takımdan ayrı çalışmalar yapan kaleciler Mert Günok ve Serkan Kırıntılı'nın, minyatür kale maçta görev aldığı ifade edildi. Maçı kazanan Serkan Kırıntılı, Fabio Bilica, Uğur Boral, Özer Hurmacı ve İlhan Eker'den kurulu mavi takım, antrenman bitiminde objektife zafer pozu verdi. Sakatlığı süren Mamadou Niang ve Issiar Dia'nın bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı olarak sahada ve salonda yaptıkları çalışmalarla antrenmanı tamamladığı, A2 Takımının bugün A2 Ligi’nde oynayacağı TKİ Tavşanlı Linyitspor maçının kadrosunda yer alan oyuncular Gökay Iravul, Okan Alkan, Hasan Erbey, Berk Elitez ve Ertuğrul Taşkıran'ın ise idmanda yer almadığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, yarını izinli olarak geçirdikten sonra, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına 4 Mayıs Çarşamba günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına açık olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.