Fenerbahçe'ye durmak yok



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'in 3. haftasında Hacettepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Teknik direktör Luis Aragones, antrenman öncesinde oyuncularıyla saha ortasında bir toplantı yaparken, daha sonra futbolcular antrenör Carlos Cascallana yönetiminde ısınma hareketleri ve kademeli koşu çalışması gerçekleştirdi.



Daha sonra oyuncular iki gruba ayrıldı. Maçta görev alan oyuncular dinlenmeye yönelik çalışmaların ardından tesislerde masaj ve hafif sakatlıklarının tedavilerini yaptırdı. Diğer grup ise orta alana kurulan minyatür kalelere şut ve sonrasında ise kontrollü pasa yönelik bir maç yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.



Antrenmana milli takımlara giden futbolcuların yanı sıra Deniz, Edu, Vederson, Deivid ve sakatlığı bulunan Guiza katılmazken, Tümer fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanan Guiza'nın MR'ı çekildi. Teknik direktör Aragones'in antrenman öncesi sahada yaptığı toplantıya katılan Guiza çalışmaya katılmayarak, Kadıköy Acıbadem Hastanesi'ne gidip MR çektirdi. İspanyol futbolcunun durumunun MR neticesine göre belli olacağı ifade edildi.



Fenerbahçe, Hacettepe Spor maçının hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından 4 Eylül Perşembe günü akşam antrenmanıyla devam edecek. Teknik direktör Aragones, lige milli maçlar nedeniyle verilen arada takımına 3 gün izin verdi.

