Fenerbahçe'ye Dirar şoku

Fenerbahçe\'nin deplasmanda 4-1 galip geldiği Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Nabil Dirar\'ın Beşiktaş derbisine yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.

Mücadelenin 32. dakikasında sakatlanarak yerini Mehmet Ekici\'ye bırakan 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun bugün MR\'ı çekildi. MR sonucunda Faslı futbolcunun kasığında 1. dereceden yırtık olduğu tespit edildi.

Futbolcunun, sakatlığı nedeniyle 23 Eylül Cumartesi Ülker Stadı\'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

İSTANBUL / DHA