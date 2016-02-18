Fenerbahçe'ye derbide tribün kapatma cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe'ye tribün kapatma cezası verdi. Maraton Okul Açık tribünü Beşiktaş maçında kullanılmayacak.

Habertürk’ün haberine göre, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta kötü tezahürat yapan taraftarların Beşiktaş derbisinde tribüne girmelerini yasakladı. Kurul ayrıca Medipol Başakşehir deplasmanında kötü tezahürat yapan Beşiktaş taraftarına da bir sonraki misafir tribününe girişlerini yasakladı.

PFDK'dan açıklanan kararlar şu şekilde:

1-Fenerbahçe nin, 12.02.2016 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON, OKUL AÇIK tribünlerine giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- MEDICANA SİVASSPOR Kulübünün, 14.02.2016 tarihinde oynanan MEDICANA SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI GAR, MARATON, KAPALI tribünlerine giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3-BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 14.02.2016 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/2. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişleri engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, flaş röportajların geç tamamlanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, basın toplantısının geç tamamlanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, toplam 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 14.02.2016 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, yeşil zeminin statüye aykırı sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü sporcusu NADİR ÇİFTÇİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti ve müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5-GALATASARAY A.Ş.'nin, 13.02.2016 tarihinde oynanan MERSİN İDMAN YURDU - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

Av. Hüseyin KARAAHMETOĞLU"