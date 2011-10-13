-Fenerbahçe'ye dava ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Milli atlet Ekrem Koçak'ın eşi Deniz Koçak, eşinin ölümünden sonra Fenerbahçe Müzesi'nde bir süre sergilenmek üzere kendisinden alınan, ancak müzeden kaldırıldıktan sonra kaybolduğu söylenen, eşine ait kupa, madalya ve fotoğrafları geri vermedikleri gerekçesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü aleyhine 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Koçak'ın avukatı Biriçim Altınordu'nun Kadıköy Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığı davanın dilekçesinde, ''Fenerbahçeli milli atletin eşine 2002'de şifahen ulaşan Fenerbahçe Spor Kulübü yetkililerinin, Fenerbahçe Müzesi'nde Ekrem Koçak adına bir köşe ayrıldığını belirterek, burada sergilemek ve daha sonra iade etmek üzere Koçak'ın bazı kupa, madalya ve fotoğraflarını talep ettikleri'' kaydedildi. Deniz Koçak'ın bu talebi ''büyük bir gururla karşıladığı'' ifade edilen dilekçede, maddi ve manevi değeri oldukça yüksek olan kupa, madalya ve fotoğrafların 26 Ekim 2002'de Deniz Koçak'tan alındığı bildirildi. Bir süre sonra Deniz Koçak'ın, müzede eşi adına oluşturulan köşenin kaldırıldığını öğrendiği; kulüpten, kendisinden alınanların iadesi konusunda birçok kez talepte bulunduğu anlatılan dilekçede söz konusu kupa ve madalyaların aramalara rağmen bulunamadığının bu nedenle iade edilemeyeceğinin kulüp tarafından şifahen bildirildiği belirtildi. Kupa, madalya ve fotoğrafların milli atletin ailesi için manevi değerinin yüksek olduğu belirtilen dilekçede, Fenerbahçe Spor Kulübünden 10 bin lira tazminat talep edildi.