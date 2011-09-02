-Fenerbahçe'ye cimbom desteği KONYA (A.A) - 02.09.2011 - Konya Galatasarlılar Derneği, İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nin Şampiyonlar Ligi'nden men edilen sarı-lacivertli kulübe destek için başlattığı kampanyaya destek vereceğini açıkladı. Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sadece iç ve dış siyasette değil, futbol gündeminde de tarihi günlerden geçtiğini belirtti. Türk futbolunun çok ağır bir şaibe altında olduğunu ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti: ''Geçmişten gelen hacivat-karagöz gölge oyunu alışkanlığı bitmiştir. Futbolumuz artık senaryosu yazılmış bir tiyatro oyunu değil, sonucu sahada ortaya çıkan bir oyun olacaktır. Gelinen noktada kendi kangrenli parmağımızı kesmezsek, birileri gelir kolumuzu keser. Türk futbolunda tüm kulüpler ve camialar için yeni bir devir başlamıştır. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe'nin de bu süreçte maddi ve manevi anlamda yıpranmıştır.'' İzmir Fenerbahçeliler Derneğinin Şampiyonlar Ligi'nden men edilen sarı-lacivertli kulübe destek için ''Fenerbahçe için 1 Avro'' kampanyası başlattığını anımsatan Korkmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Bizler gibi renklerine tutkun ve taraftar olarak bir ömür tüketmiş Fenerbahçeli kardeşlerimizin açıklamasını okuduğumuzda samimiyetle üzüldük. Fenerbahçe Spor Kulübünün içinde bulunduğu zor koşullar dolayısıyla İzmirli Fenerbahçelilerin başlattıkları '1 Euro' kampanyasına sadece fikren değil, fiilen de destek olmaya hazırız. Bizler Konya Galatasaraylılar Derneği olarak, üye sayımız karşılığı olarak 388 Euro yatıracağımız hesap numarasının ivedilikle tarafımıza iletilmesini rica ediyoruz. Futbol dünyasının içine düşen ateşi üfleyerek söndüremeyeceğimizin bilinciyle en azından ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe'nin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olabilmeyi arzu ediyoruz.'' Korkmaz, İzmir Fenerbahçeliler Derneği'nin başlattığı kampanyaya Türkiye'nin diğer illerindeki Fenerbahçe derneklerinden destek gelmemesini üzüntüyle izlediklerini vurgulayarak, Konya Fenerbahçeliler Derneğini de bu kampanyaya destek olmaya çağırdı.