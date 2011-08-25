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Spor

Fenerbahçe'ye büyük şok İSTANBUL (A.A)

25 Ağustos 2011 00:57

-Fenerbahçe'ye büyük şok İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Futbol Federasyonunun, Fenerbahçe Futbol Takımı'nı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men eden kararı, sarı-lacivertlilerle büyük bir şok yarattı. Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını elde eden Fenerbahçe, şike iddialarına yönelik soruşturma sürecinde sıkıntılı günler yaşarken, yarınki kura çekimi öncesi ''Devler Ligi''ne katılmama kararıyla büyük bir şok yaşadı. Süper Lig ve Avrupa arenasında yapacağı maçlar öncesindeki son kampında Almanya'da iyi bir hazırlık süreci geçiren ve çıktığı hazırlık maçlarında da da başarılı sonuçlar alan sarı-lacivertli ekip, federasyonun kararıyla adeta yıkıldı. Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne daha önce 6 kez katılan, bu sezon bu kulvarda 7. kez mücadele etmenin hesaplarını yapan sarı-lacivertli ekip, ummadığı bir anda Avrupa mücadelesinin dışında kaldı. -Büyük maddi kayıp olacak- Fenerbahçe Kulübü, Futbol Federasyonunun aldığı kararla Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılma durumunda elde edeceği ciddi bir gelirden de olacak. ''Devler Ligi''ne doğrudan katılımla elde edeceği 20 milyon liralık geliri alamayacak sarı-lacivertliler, bu rakamı ligde ortaya koyacağı performansla daha da artırabilecekti.

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