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Fenerbahçe otobüsüne su şişeli saldırı

Ziraat Türkiye Kupası maçı için Bursa'ya giden sarı lacivertlilerin otobüsü, stat girişinde su şişeli saldırıya uğradı

28 Nisan 2015 22:45

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor ile oynayacağı maç için Bursa Atatürk Stadyumu’na giden Fenerbahçe otobüsüne saldırı gerçekleştirildi

Stat girişinde bir grup Bursaspor taraftarının otobüse su şişesi atmasıyla başlayan olayda sarı lacivertlilerin takım otobüsü, konvoyun önünde bulunan polis otosunun durmasıyla birlikte taraftar grubunun önünde kaldı.

Şişeleri takım otobüsüne doğru fırlatan grup, polisin müdahale etmesi üzerine olay yerinden uzaklaştırıldı. Fenerbahçeli yetkililer, önlem alınmadığı için Bursa polisine tepki gösterdi.

 

Hakemlere de tekmeli saldırı

 

Bursaspor ile Fenerbahçe'nin oynayacağı maçı yönetecek olan hakem Cüneyt Çakır ve yardımcı hakemleri stada getiren Türkiye Futbol Federasyon'a ait araç da bir grup taraftarından saldırıya uğradı. Polis konvoyu eşliğinde stada gelen hakemleri taşıyan otobüse yapılan tekmeli saldırıya konvoyda bulunan polisler hemen müdahale etti.

Araçları temkelenen yumruklanan hakemler stada güçlükle girdiler ve durumu polise anlatarak şikayetçi oldular

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