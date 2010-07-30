Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha

T24- Golcü arayışlarını tüm hızıyla sürdürmesine rağmen henüz mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe'ye üzücü bir haber de Gomis'ten geldi. Gyan transferinde Rnnes'in direcini kıramayan ve yedekte O.Lyon'un golcüsü Gomis'i bekleten Sarı-Lacivertliler bu cephede de hüsrana uğradı.



Fransız basınında yer alan haberlere göre; Lyon'un 14.2 milyon Euro'ya aldığı Gomis için Fenerbahçe'nin önerdiği 13 milyon Euroluk teklifi kabul ettiği ancak Fransız yıldızın Türkiye'ye gitmek istemediği belirtildi.



Habertürk'ün haberine göre; Lyon'un Fenerbahçeli yöneticilere "Teklifiniz çok cazip ve bizim şartlarımıza da oldukça uygun. Bu aşamada oyuncuyu ikna etmeniz gerekiyor" dediği öğrenildi. Bu sefer Gomis ile masaya oturan Fenerbahçeliler ise beklenmedik bir yanıtla karşılaştı. Gomis Sarı-Lacivertli yöneticilere futbol hayatına Türkiye'de devam etmek istemediğini söyleyince bu transfer de büyük ölçüde çıkmaza girdi.



Bu şartlarda Fenerbahçe'nin rotasını tekrar Gyan'a çevirdiği ve her ne pahasına olursa olsun Ganalı oyuncuyu kadrosuna katacakları ifade edildi.



Gyan Fenerbahçe'yi üzdü



Daha önce ısrarla Fenerbahçe'de oynamak istediğini ve kulübünün ikna olması halinde Sarı-Lacivertli formayı seve seve sırtına geçireceğini belirten 25'lik golcü bu kez de tam tersi açıklamalar yaptı. Fransa'nın Le Quipe gazetesine konuşan Gyan, "Ben kulübüm Rennes'de şu anda çok mutluyum. Hocam ve takım arkadaşlarım da beni çok seviyorlar. Şu aşamada kulüp değiştirmek benim için çok da önemli değil" ifadelerini kullandı.



Haberde Asamoah Gyan'ın Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performansla dünyanın dev kulüplerini peşine taktığı ve bu uğurda da Fenerbahçe'nin tüm rakiplerini ezerek bu oyuncu için 16 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı da hatırlatıldı. Gyan, kendisini isteyen kulüpler için de adres gösterdi: Eğer bir kulüp beni kadrosuna katmak istiyorsa kulübümle görüşmeli. Çünkü Rennes ile süren bir mukavelem var.



Gyan'ın bu sözleri gündeme bomba gibi düşerken halen bu oyuncuyu kadrosuna katmak için pazarlıklarını son hızla sürdüren Sarı-Lacivertli yöneticilerin ne yapacağı da merekla bekleniyor.



