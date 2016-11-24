Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi tribün cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'deki Fenerbahçe-Galatasaray maçında yapılan çirkin ve kötü tezahürat ile bazı kural ihlalleri nedeniyle iki kulübe ceza verdi. Derbide çirkin ve kötü tezahürat yapıldığı tespit edilen 6 tribünün bazı bloklarında oturan taraftarlar, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine giremeyecek.

PFDK'nin Fenerbahçe ve Galatasaray'a verdiği cezalar şöyle:

Fenerbahçe Kulübü'ne; merdiven boşlukları boş bırakılmadığı için 15 bin TL, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirmesi nedeniyle de 50 bin TL olmak üzere toplam 65 bin TL para cezası verildi.

Galatasaray maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Migros Kale Arkası, Okul Açık Kale Arkası, Fenerium Üst Tribün ve Maraton Üst Tribün'de bulunan bazı bloklardaki taraftarlara da Ülker Stadyumu'nda oynanacak bir sonraki maç olan Beşiktaş derbisine giriş yasağı getirildi.

Ceza alan tribün blokları şöyle:

Migros Kale Arkası Üst Tribün: A, B. C, D, E, F.

Migros Kale Arkası Alt Tribün: I, J, K, L, M, N.

Okul Açık Kale Arkası Üst Tribün: A, B. C, D, E, F, G, H.

Okul Açık Kale Arkası Alt Tribün: I, J, K, L, M, N, O, P.

Fenerium Üst Tribün: B, C,

Maraton Üst Tribün: B, C, D.

Galatasaray taraftarı da ceza aldı



PFDK ayrıca Galatasaray Kulübü, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin TL; taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 20 bin TL para cezası verdi. Aynı maçta çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün F, G, H, N, O bloklarına giriş yapan taraftarlara da bir sonraki deplasman karşılaşmasına giriş yasağı getirildi.