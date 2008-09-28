Fenerbahçe'ye Avusturyalı hakem



Fenerbahçe'nin G Grubu'nda Dinamo Kiev ile 30 Eylül Salı günü yapacağı maçı Avusturyalı hakem Einwaller yönetecek.





Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 30 Eylül Salı günü Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile yapacağı karşılaşmayı, Avusturyalı hakem Thomas Einwaller yönetecek.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Thomas Einwaller düdük çalacak. Karşılaşmada Einwaller'in yardımcılıklarını Roland Heim ve Norbert Schwab yapacak.



Maçta dördüncü hakem olarak da Thomas Prammer görev yapacak.

