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Spor

Fenerbahçe'ye Aurelio müjdesi!

İspanya'da Real Betis takımında forma giyen Mehmet Aurelio, eski kulübü Fenerbahçe'ye 5 milyon 250 bin dolar ödeyecek.

08 Nisan 2009 03:00

Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen Mehmet Aurelio'nun, eski kulübü Fenerbahçe'ye 5 milyon 250 bin dolar ödemesine karar verdi.

Kurul, Fenerbahçe'nin geçen sezon sonunda opsiyon hakkını kullanarak, sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı, ancak opsiyon hakkının kendisini bağlamadığı gerekçesiyle sarı-lacivertli takımdan ayrılıp bonservis bedelsiz İspanya'ya transfer olan Aurelio ile ilgili konuda, Fenerbahçe Kulübü'nü haklı buldu.

Karar metni şöyle:

"Davacının talebinin kabulü ile net 5.250.000 USD'nin aynen veya fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası kurları esas alınarak hesaplanacak Türk lirası karşılığının davalı futbolcudan tahsil edilerek davacı kulübe ödenmesine; davacı kulüp tarafından yatırılan 72.765 TL peşin harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine; 72.765 TL bakiye harcın davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine; davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 61.426,50 TL vekalet ücretinin davalı futbolcudan tahsil edilerek davacı kulübe ödenmesine; yargılama gideri 80 TL'nin davalı futbolcudan tahsil edilerek irat kaydedilmesine; tarafların sair taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir."

Öte yandan, konuyla ilgili Aurelio'nun itiraz hakkının bulunduğu ifade edildi.

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