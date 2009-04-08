Fenerbahçe'ye Aurelio müjdesi!

Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen Mehmet Aurelio'nun, eski kulübü Fenerbahçe'ye 5 milyon 250 bin dolar ödemesine karar verdi.



Kurul, Fenerbahçe'nin geçen sezon sonunda opsiyon hakkını kullanarak, sözleşmesini 1 yıl daha uzattığı, ancak opsiyon hakkının kendisini bağlamadığı gerekçesiyle sarı-lacivertli takımdan ayrılıp bonservis bedelsiz İspanya'ya transfer olan Aurelio ile ilgili konuda, Fenerbahçe Kulübü'nü haklı buldu.



Karar metni şöyle:



"Davacının talebinin kabulü ile net 5.250.000 USD'nin aynen veya fiili ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası kurları esas alınarak hesaplanacak Türk lirası karşılığının davalı futbolcudan tahsil edilerek davacı kulübe ödenmesine; davacı kulüp tarafından yatırılan 72.765 TL peşin harcın davalıdan tahsil edilerek davacıya ödenmesine; 72.765 TL bakiye harcın davalıdan tahsil edilerek irat kaydedilmesine; davacı vekil ile temsil edildiğinden kabul edilen miktar üzerinden 61.426,50 TL vekalet ücretinin davalı futbolcudan tahsil edilerek davacı kulübe ödenmesine; yargılama gideri 80 TL'nin davalı futbolcudan tahsil edilerek irat kaydedilmesine; tarafların sair taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir."



Öte yandan, konuyla ilgili Aurelio'nun itiraz hakkının bulunduğu ifade edildi.

