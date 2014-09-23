Hacıosmanoğlu: 4. yıldızı takmak isteyen takımın bir yıldızı geri alınacak

İbrahim Hacıosmanoğlu, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları İstanbul Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, Trabzonspor başkanı olarak taraftara 'dur demeyeceğini ifade etti.

'Bir takımın yıldızı geri alınacak'

A Haber 'e konuşan Hacıosmanoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 4. yıldız için şampiyonluğu kovalaması hakkında, "Bu sezon 4. yıldızı takmak istedikleri takımın bir yıldızı geri alınacak" dedi.

'Taraftara 'dur' demeyeceğim'

Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren Hacıosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bundan sonra Trabzonspor sevdalılarına 'dur' demeyeceğim, onlar serbesttir. Türk futbolu böyle devam ederse ve önlem alınmazsa zaten bu sezon bu lig bitmez. Futbolu yönetenler iyi bilsin. Bunu Trabzonspor Başkanı olarak söylüyorum"diye konuştu.