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Spor

'Fenerbahçe'ye -60 puan verilsin'

Özdemir'in "Küme düşmeyi kaldıralım" teklifine karşılık bir Karadeniz kulübünün başkanı "O zaman size eksi 60 puan cezası uygulansın" önerisi getirdi.

18 Aralık 2011 02:00

T24 - Fenerbahçe Başkan Vekili Özdemir'in "Küme düşmeyi kaldıralım" teklifine karşılık bir Karadeniz kulübünün başkanı "O zaman size eksi 60 puan cezası uygulansın" önerisi getirdi. Aldığı yanıt "Bizi bitirmek istiyorsunuz. Bu takıma eksi 30 puan bile fazla" oldu.


Kulüpler Birliği Vakfı’nın geçtiğimiz hafta İstanbul’da yaptığı toplantıda, şike iddianamesinde ismi en çok geçen kulüp olan Fenerbahçe'nin Başkan Vekili Nihat Özdemir'den şok bir talep gelmişti.


Özdemir diğer kulüp temsilcilerine Futbol Disiplin Talimatı'nın 58. maddesini değiştirerek, küme düşme cezasınını kaldırılmasını önermişti. Sarı-lacivertli yöneticinin bu talebinin yalnızca Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören tarafından desteklendiği medyaya yansımıştı.



Soğuk rüzgarlar esti


Ancak bu toplantıda çok ilginç bir diyaloğun daha yaşandğı ortaya çıktı. Özdemir'in teklifinin ardından bir Karadeniz kulübünün başkanı söz olarak "Madem küme düşmenin kaldırılmasını istiyorsunuz, kalksın. Ama size -60 puan düşürme cezası uygulansın" dedi ve toplantıda bir anda soğuk rüzgarlar esti.


Beklemediği bu çıkışın ardından kısa süreli bir şok yaşayan Özdemir "Galiba siz Fenerbahçe'yi bitirmek istiyorsunuz" diyerek yeniden söz aldı.



"O kadarlık suç yok"


Ortada "-60 puan" düşürme cezasını gerektirecek bir şuç unsuru olmadığını belirten Başkan Vekili Nihat Özdemir'in "Bu takıma -30 puan cezası bile fazla" diyerek konuşmasını noktaladı.

(Gazeteport)

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