-FENERBAHÇE'YE 367.4 MİLYON LİRALIK BÜTÇE İSTANBUL (A.A) - 06.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün 8 Mayıs Pazar günü yapılacak Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda 367.4 milyon liralık tahmini bütçe üyelerin onayına sunulacak. Fenerbahçe Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek genel kurul toplantısında, 2011 yılı için hazırlanan 367 milyon 465 bin liralık bütçe tasarısı için oylama yapılacak. Geçen yılki mali genel kurulda onaylanan 345 milyon liralık bütçe tasarısı, 22 milyon 465 bin lira artışla bu yıl 367.4 milyon liralık rakama yükseltildi. 2011 yılı bütçe tasarısında, giderler kısmının en büyük kalemini, futbolcu transfer giderlerini de içeren, 181 milyon 150 bin liralık profesyonel futbol faaliyet giderleri oluşturuyor. Fenerbahçe Kulübü'nün mali genel kurul öncesi üyelerine gönderdiği 2010 yılı faaliyet raporuna göre, sarı-lacivertli kulübün 2010 yılındaki gelirinin 314 milyon 955 bin 588 lira 65 kuruş, giderlerin ise 299 milyon 582 bin 216 lira 78 kuruş olarak gerçekleştiği, 15 milyon 373 bin 371 lira 87 kuruş gelir fazlası oluştuğu belirtildi.