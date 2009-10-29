Fenerbahçe'ye 2 maç saha kapatma cezası

PFDK derbi maçta yaşananlar nedeniyle Fenerbahçe'ye 2 maç seyircisiz oynama cezası verirken, maç öncesi kavgaya karışan Fenerbahçeli Bilica ile Roberto Carlos'a vurduğu için kırmızı kart gören Galatasaraylı Keita'yı da 3'er maçla cezalandırdı.



Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından derbi dosyasını karara bağladı.



Fenerbahçe Kulübü, sahaya atılan yabancı maddeler ve yardımcı hakem Tarık Ongun'un başından yaralanması nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Buna göre Fenerbahçe ligin 14. hafatasında Kasımpaşa ve 16. haftadaki Ankaragücü maçlarını seyircisiz oynayacak.



Maç öncesi çıkan kavgaya karıştığı için Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Fabio Bilica'ya 3 maç men cezası gelirken, Roberto Carlos'a attığı yumruk nedeniyle kırmızı kart gören Galatasaraylı Keita da 3 maçla cezalandırıldı.



Bu arada Galatasaray Kulübü'ne de taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve maç sonrası basın toplantısına futbolcu katılımını sağlayamamasından dolayı toplan 10 bin TL para cezası verildi.

