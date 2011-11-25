Fenerbahçe'ye 102 yıl sonra tarihi armağan

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'Konserlerde söyleyeceğiz'



Sinanyan kimdir?





İstanbul'daki ilk orkestranın kurucusu ve şefi olan Ermeni Krikor Sinanyan'ın Fenerbahçe için 1909'da bestelediği marş, 102 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle.Sultan II. Abdülhamid döneminde bestelenen marş, Fenerbahçe için bestelenmiş ilk marş olma özelliğini taşıyor. Marşın besteci Taner Demiralp tarafından yapılan yeni düzenlemesi, sanatçının hazırladığı "Walk For Justice" (Adalet İçin Yürü) adlı albümde yer alıyor. 3 Temmuz'da başlayan şike soruşturmasıyla zor günler geçiren kulübe destek vermek amacıyla İstanbul Mir Sanat Topluluğu eşliğinde hazırlanan ve müzik marketlerdeki yerini alan albümdeki 9 eserden en önemlisi olan "1909 - İlk Marş"ın hikâyesi ise oldukça ilginç.Demiralp, bu hikâyeyi şöyle anlatıyor: "1907'de kurulan Fenerbahçe'nin ilk marşı 1909'da Sinanyan tarafından bestelenmiştir. Marşın kaynaklarda bulunan belgeleri piyano için yazılmış olduğunu ve sözsüz olduğunu gösteriyor. Ancak bestelendiği dönemde 'özgürlük' ve 'bağımsızlık' temalarına sahip sözleri olduğu ve bu sözlerden rahatsız olan dönemin padişahı II. Abdülhamid'in sözleri iptal ettirdiği de biliniyor. Bir Fenerbahçeli olarak marşın yeni düzenlemesini Fenerbahçe'ye armağan etmek istedim. Tarihe tanıklık edecek 'sarı lacivert' şarkılardan oluşan bu albümde '1909 İlk Marş' ismiyle yer alan marş, böylece arşivlere girecek. Marşı konserlerimizde seslendireceğiz, eminim yeni düzenlememiz Fenerbahçe tribünlerinde de karşılık bulacaktır." Diğer yandan "Çubukların mahpus olsun, biz yatacağız. En kara günde destan yazacağız. Sana kalkan ellere kalkan olacağız" sloganıyla satışa çıkarılan albümde, "Kalanlar Bizim" , "Adalet için yürü", "1907" gibi besteler yer alıyor. Albümün prodüktörlüğünü ise bir dönem Aziz Yıldırım'ın bir süre avukatlığını yapan Faik Işık yaptı.Sinanyan ailesinin ilk müzisyen üyesi olan Krikor Sinanyan (1836- 1914), 17 yaşındayken kemana başladı. İki keman, iki trombon, kontrbas, flüt ve klarnetten oluşturduğu orkestra, Ermeni müzik tarihinin Batılı tarzdaki ilk topluluğu olarak kabul edildi.