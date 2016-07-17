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Spor

Fenerbahçe'ye 1 milyon 637 bin lira ceza

Fenerbahçe, para cezasını ödemediği taktirde voleybol oyuncularının lisans ve vize işlemleri yapılmayacak

17 Temmuz 2016 19:47

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Fenerbahçe Spor Kulübü'ne toplam 1 milyon 637 bin 372 liralık fatura çıkardı.

2015-16 sezonunda erkek ve kadın liglerinin yayınından sadece 423 bin 500 lira kazanan Türkiye Voleybol Federasyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü kendi takımlarının maçlarını FB TV’den yayınladığı gerekçesiyle tam 942 bin 970 lira ceza kesti. Paranın hemen ödenmemesi halinde Fenerbahçe takımlarının lisans ve vize işlemlerinin yapılmayacağı kulübe iletildi.

TVF Genel Sekreteri Avukat Nihal İşçi imzasıyla 1 Temmuz tarihinde kulübe yapılan resmi bildirimle sarı-lacivertlilere toplam 1 milyon 637 bin 372 liralık fatura çıkarıldı.

Uygulanan yaptırımlar 9 madde altında toplanırken, 2015-2016 sezonundaki TVF Yayın Talimatı’na aykırılık nedeniyle kulübe tam 942 bin 970 lira ceza verildi. Sarı-lacivertli kulübün geçen sezon erkek ve kadın voleybol takımlarının lig maçlarını Fenerbahçe TV’den naklen yayınlaması yüzünden bu cezaya çarptırıldığı belirtildi.
 

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