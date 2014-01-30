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Spor

Fenerbahçe'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası

Torku Konyaspor maçında taraftarlarının yaptığı 'kötü tezahürat' Fenerbahçe'ye bir maç seyircisiz oynama ve 150 bin lira para cezasına mal oldu

30 Ocak 2014 23:49

PFDK, Fenerbahçe'ye Torku Konyaspor maçında taraftarların kötü tezahüratlarının sezon içinde 5. kez tekrarlanmasından dolayı 1 maçı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.
PFDK, ceza kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 26.01.2014 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TORKU KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir." 

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