Fenerbahçe'ye 1 maç seyircisiz oynama cezası

PFDK, Fenerbahçe'ye Torku Konyaspor maçında taraftarların kötü tezahüratlarının sezon içinde 5. kez tekrarlanmasından dolayı 1 maçı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.

PFDK, ceza kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 26.01.2014 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - TORKU KONYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir."