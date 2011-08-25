T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor ANKARA (A.A)

25 Ağustos 2011 02:09

-Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - UEFA, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe'nin yerine grup maçlarına Trabzonspor'un dahil edilmesine karar verdi. UEFA, internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, UEFA Başkanı ile İcra Komitesi'nin 4 üyesinden oluşan Acil Durum Paneli'nin, Türkiye Futbol Federasyonunun men kararını almasının ardından toplandığını ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yarın belirlenecek gruplara, Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'un dahil edilmesini kararlaştırdığını bildirdi. Açıklamada, Trabzonspor'un Athletic Bilbao ile yarın yapacağı Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasının iptal edildiği de kaydedildi. UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino, Panel'in aldığı kararla ilgili açıklamasında, ''Panel, Türkiye Futbol Federasyonunun, futbolun korunması amacıyla şikeye karşı sıfır tolerans politikasına uygun olarak aldığı kararı göz önünde bulundurmuştur. Federasyon, bu kararıyla yolsuzlukla mücadelede tam bir sorumluluk üstlendiğini göstermiştir'' ifadesini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24