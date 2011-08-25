-Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - UEFA, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Fenerbahçe'nin yerine grup maçlarına Trabzonspor'un dahil edilmesine karar verdi. UEFA, internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, UEFA Başkanı ile İcra Komitesi'nin 4 üyesinden oluşan Acil Durum Paneli'nin, Türkiye Futbol Federasyonunun men kararını almasının ardından toplandığını ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde yarın belirlenecek gruplara, Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor'un dahil edilmesini kararlaştırdığını bildirdi. Açıklamada, Trabzonspor'un Athletic Bilbao ile yarın yapacağı Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasının iptal edildiği de kaydedildi. UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino, Panel'in aldığı kararla ilgili açıklamasında, ''Panel, Türkiye Futbol Federasyonunun, futbolun korunması amacıyla şikeye karşı sıfır tolerans politikasına uygun olarak aldığı kararı göz önünde bulundurmuştur. Federasyon, bu kararıyla yolsuzlukla mücadelede tam bir sorumluluk üstlendiğini göstermiştir'' ifadesini kullandı.