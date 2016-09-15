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Spor

Fenerbahçe'nin Zorya kadrosu belli oldu

Sarı lacivertliler, Ukrayna ekibi ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak

15 Eylül 2016 00:43

UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 19 kişilik maç kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında yarın Chernomorets Stadyumu'nda Ukrayna ekibi Zorya Luhansk takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Odessa'ya uçtu. Teknik Direktör Dick Advocaat tarafından belirlenen 19 kişilik kadroda ise şu isimler bulunuyor:

Volkan Demirel, Fabiano Ribeiro, Ertuğrul Taşkıran, Simon Kjaer, Roman Petrovich Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Gregory van der Wiel, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan Tufan, Salih Uçan, Alper Potuk, Miroslav Stoch, Robin van Persie, Moussa Sow, Emmanuel Emenike

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