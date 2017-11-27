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Spor

Fenerbahçe'nin zirve yürüyüşü

Hakan TARHAN/İSTANBUL,(DHA) - Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0'lık skor ile deviren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor

27 Kasım 2017 14:21

Hakan TARHAN/İSTANBUL,(DHA) - Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor\'u 1-0\'lık skor ile deviren Fenerbahçe\'de yüzler gülüyor.
Sezon başından itibaren yaşanılan sıkıntılar, Avrupa Kupaları\'na erken veda, oynanan kötü futbol ve kaybedilen puanlar, zirve ile olan puan farkı sarı lacivertlilerin keyfini kaçıran başlıca konuların başında geliyordu. Ligin 11.\'inci haftasında Osmanlıspor karşısında kaybedilen 2 puan sonrası teknik direktör Aykut Kocaman\'ın istifa noktasına gelmesi Fenerbahçe\'de suları iyice kaynattı.
3 HAFTADA ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ
Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında sıralamada 8\'inci sırada bulunan Fenerbahçe\'nin bu haftadan sonra zirve yürüyüşü de başladı. 11\'inci haftada Osmanlıspor karşısında kazanılan 1 puanla sıralamada yedinci kademeye yükselen sarı lacivertliler, önündeki iki hafta boyunca adeta gaza bastı. Milli maçlar sebebiyle verilen arada takım olarak kenetlenen, ilk yarıda kalan maçları kazanmayı hedef edinen sarı lacivertli futbolcular ve teknik heyet amaçlarının bir kısmına ulaştılar. 10\'uncu haftayı 8\'inci olarak kapatan Fenerbahçe, dün Antalyaspor karşısında alınan 3 puanla puanını 23\'e yükselterek 3\'üncü sıraya yükseldi.
FENERBAHÇE 5 TAKIMI 3 HAFTADA GEÇTİ
Fenerbahçe\'nin 3 haftada 3\'üncü sıraya yükselmesinin yanında, 5 takımı birden sıralamada geçmesi de söz konusu. 10\'uncu hafta sonunda puan durumunda üstünde bulunan Bursaspor, Teleset Mobilya Akhisaharspor, Göztepe, Kayserispor ve Beşiktaş takımlarını sıralamada alt eden Fenerbahçe\'nin yeni hedefi ligin ilk yarısını lider kapatmak.
HEDEF LİGİN İLK YARISINI LİDER KAPATMAK
Üst üste alınan galibiyetler Fenerbahçe\'yi ligin üçüncü sırasına oturturken, sarı lacivertlilerde yeni hedef kalan maçları da kazanıp ilk yarıyı lider kapatmak. Özellikle lider Galatasaray\'ın son haftalarda tökezlemesi, bu hafta oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisi Fenerbahçe\'yi koyduğu hedef doğrultusunda iştahlandıran sebeplerden. 
 

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