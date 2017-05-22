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Spor
Deutsche Welle

Fenerbahçe'nin zaferi Yunan basınında: Ağlamayacağız

Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluğu, Olimpiakos'un finalde kaybetmesi nedeniyle Yunanistan'da büyük üzüntü yaşandı

22 Mayıs 2017 18:21

Fenerbahçe'nin Euroleague finalinde Olimpiakos'u 80-64 devirerek tarihi bir zafer elde etmesi, Yunan basınında da geniş yankı buldu.

Yunanistan'da gazete, televizyon ve internet sitelerindeki değerlendirmelerde genel olarak, Fenerbahçe'nin gücüne ve kupayı hak ettiğine vurgu yapılırken; finale kadar gelen Olimpiakos'un ve Yunan taraftarların üzülmemesi gerektiği belirtildi.

Yunan gazetesi Protathlitis, "Olimpiakos'un yeri her zaman kalbimizde" manşetini atarken; Sport Day'in birinci sayfasında "Ağlamayacağım" ve "Olimpiakos 25 dakika dayanabildi" ifadeleri yer aldı.

Live Sport gazetesi ise "Saygı duyuyoruz" manşetiyle yayımlandı. Spor sitesi Sentragoal.gr de "Ağlamak yok, gururlu ol Olimpiakos" manşetiyle yayımadığı değerlendirmede, "Olympiakos’un son dört takımdan en iyi hazırlanmış olanıyla finalde karşılaşmış olmasını talihsizlik" olarak nitelendirdi.

"Olimpiakos başı dik yıkıldı"

Contra.gr internet haber sitesinin manşetinde Olimpiakos karşısında büyük üstünlük sağlayan Fenerbahçe’nin Avrupa şampiyonu olduğu ve Yunan takımının maç boyunca üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe’ye ayak uyduramadığı belirtildi.

Spor kanalı Sport24.gr'nin sitesindeki "Olympiakos başı dik yıkıldı, Fenerbahçe Avrupa şampiyonu" başlıklı haberde şu satırlara yer verdi:

"Olimpiakos zaferler tarihine yeni bir sayfa daha eklemek istiyordu ama EuroLeague finalini 80–64 kazanarak tarihinde ilk kez kupayı evine götüren Fenerbahçe’ye boyun eğmek zorunda kaldı."

CNNGreece televizyonunun internet sayfası ise yalın ifadeyle yaptığı final kritiğinde, "Olimpiakos başaramadı. Fenerbahçe Avrupa şampiyonu" başlığını attı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,AG/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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