Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapıldı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri\'nde, Kurul Başkanı Vefa Küçük yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Aziz Yıldırım, Yöneticiler ve çok sayıda kurul üyesi katıldı.

VEFA KÜÇÜK: \"KAYBETTİKLERİMİZE RAHMET\"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vefa Küçük, \"Eski Genel Sekreterimiz Yönetim Kurulu Danışmanımız Vedat Olcay bugün sabaha karşı gözlerini yummuştur. Kendisine rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sevgili kardeşim Hakan Dinçay\'a rahmet vefat eden tüm üyelerimize rahmet ediyorum. Son 3 ay içinde 11 YDK arkadaşımız vefat etmiştir. İnşallah mekanları cennet olur\" dedi.

VEFA KÜÇÜK: \"KUMPASIN BİR NEDENİ DE FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ\'YDİ\"

Fenerbahçe Üniversitesi\'nin kuruluşuna kadar geçirilen mücadeleyi ve üniversitenin geldiği son durumu özetleyen Küçük, \"Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yılını idrak edeceğiz. Cumhuriyet çok büyük mücadelelerle kuruldu. İnşallah bizler de bizden sonra gelenler de bu Cumhuriyeti yürüteceğiz\" dedi. Atatürk devrimlerinden bahseden Vefa Küçük, üniversitenin kurulması için Fenerbahçe Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı\'nın 2008\'de kurulduğunu ve YÖK\'e başvurunun yapıldığını belirterek, \"YÖK\'de devam ederken 3 Temmuz kumpasını yaşadık. Biz bu kumpasla karşılaşan camia olarak büyüklüğümüzden dolayı bunlar bize el attı dedik. Biz bu malum hain örgütün eğitimden sağladığı kaynağı karşı üniversite projesini ortaya attık. Bu çete kendilerine bizi o yönüyle de de rakip görerek bize o malum kumpası kurdu diye düşünüyoruz. Yani kumpasın nedenlerinden biri de bu üniversite diye düşünüyoruz. Yara aldık ve üniversitenin kurulması gecikti ve nihayetindi. 24 Kasım 2016\'da kuruluşumuz resmileşti\" diye konuştu.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN IŞIKLAR\'A TEŞEKKÜR

Silivri Belediyesi ve Başkanı Özcan Işıklar\'ın belediyenin sahip olduğu 7 parseli 30 yıllığına üniversiteye intifa hakkı tanıdığını belirten Vefa Küçük kendisine ve belediyeye teşekkür etti. Küçük, \"Bu katkılar olmasaydı kuramazdık. Üniversitenin ilk can suyunu Silivri Belediyesi tanıdı, kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca 84 bin metrekare arazi bize 30 yıllığına tahsise ettiler. Bunun için de teşekkür ediyoruz. İnşallah 2018-19 öğretim yılında 100-150 kişilik kapasiteyle eğitime başlayacağız. 5 yıl içinde 800 kişilik kapasiteye ulaşacağız. Ondan sonra da kapasiteyi artıracağız. Bize bu desteği veren belediye başkanına, meclis üyelerine ve belediye yetkilerine ve Silivri halkına teşekkür ediyorum\" dedi.

Daha sonra teşekkürlerin bir simgesi olarak Başkanı Aziz Yıldırım, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar\'a bir plaket takdim etti.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN IŞIKLAR: \"FENERBAHÇE\'NİN SİLİVRİ\'DE BULUNMASI BİZİM İÇİN ONUR\"

Kürsüden bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, \"Bu projede emeği geçenlere Başkanımız Aziz Yıldırım ve Silivri halkı adına teşekkür ediyorum. Fenerbahçe çok önemli ve Cumhuriyet değerlerini savunan bir marka. Böyle bir markanın Silivri\'de bir bilim merkezi olarak bulunuyor olması büyük bir onur bizim için\" dedi.

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İÇİN İLK BAĞIŞI VEFA KÜÇÜK YAPTI

Toplantıda daha sonra Fenerbahçe Üniversitesi Silivri yerleşkesiyle ilgili bir barkovizyon gösterisi yapıldı. Sözlerine devam eden ve üniversiteyle ilgili bilgiler veren Vefa Küçük, üniversitenin binaları ve ilk işletmesi için bağışlara ihtiyaç olduğunu belirterek ilk bağışı da kendisinin kızı ve oğlu adına bağışta bulunacağını söyledi ve büyük alkış aldı.

Toplantıda daha sonra vefat ve YDK üyeleri iye YDK üyesi olmaya hak kazanmış Kongre Üyelerinin isimleri okundu.

SİMGE İSİMLERİN ADLARI TESİSLERİ VERİLDİ

Daha sonra kulübün vefat eden veya yaşayan üyelerinin kulübün tesislerine isimlerinin verilmesi konusu gündeme geldi ve ilk olarak eski sporculardan Halit Deringör\'ün ismi stattaki bir bölüme verildi ve kendisine bir plaket takdim edildi. Daha sonra Dereağzında Voleybol Salonu\'na Perihan Özbilgin ismi verildi ve kendisine plaket takdim edildi. Topuk Yaylası\'ndaki tesislerin ismi de \'Serkan Acar\' olarak değiştirildi ve eşi Zeynep Değirmencioğlu Acar\'a plaket verildi ve bir teşekkür konuşması yaptı.

BORÇ 300 MİLYON LİRA

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği\'nin borcunun 300 milyon 47 bin 719 lira olduğu açıklandı.

Denetim kurulu üyesi İlhan Aydoğdu, 1 Ocak-30 Eylül 2017 dönemine ait denetim kurulu raporunu okudu.

Derneğin mevcut ve alacaklar toplamının 30 milyon 58 bin 952 lira olduğunu aktaran Aydoğdu, borçlar toplamının 300 milyon 47 bin 719 lira olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Aydoğdu, derneğin borç alacak farkının ise 269 milyon 988 bin 767 lira olduğunu vurguladı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU: \"AZİZ HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ\"

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu okuyan Şekip Mosturoğlu, \"Bu sabah yine bir üzüntüyle gözlerimizi açtık. Fenerbahçe Spor Kulübü bir makineyse bunu işleten en önemli parçalardan biriydi Vedat Olcay. Çok büyük Fenerbahçeli\'ydi, kaybını hissediyoruz, eksikliğini hissedeceğiz. İnşallah onun açtığı yoldan hizmete devam ederiz. Benzer şekilde Hakan Dinçay da vefat etti. Onun da kaybı çok büyüktür. Kendisini Fenerbahçe\'ye adamış çok büyük bir Fenerbahçeliydi. Her ikisinin de aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz\" dedi.

\"CUMHURİYET DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ\"

Mosturoğlu, \"Cumhuriyetin ilanının 94 yılını idrak etmenin hazzını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve var olması adına canlarını veren şehitlerimizi anıyor ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet bize onlardan bize miras kalmıştır. Bağımsızlığımızın ve birliğimizin simgesidir, onu korumak vazifemizdir. Karanlıklar içinde güneş gibi doğan Mustafa Kemal liderlik yapmışı ve onun önderliğinde millete bu topraklara üzerinde sonsuza kadar yaşayacak bu Cumhuriyeti kurmuştur. Bugün de o günlere benzer günler yaşıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi olmuştur. Bugün de o günlerde olduğu gibi mücadelemizi yapıyoruz. Yıkılmayan son kale Fenerbahçe her zaman Cumhuriyet\'in yanında olacak ve Atatürk\'ün gösterdiği çizgide Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacaktır\" diye konuştu.

\"EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ BERAAT KARARLARININ ONANMASI\"

Yargıtay\'da bekleyen davada dosyanın eksikliklerin giderilerek yerel mahkemece yeniden Yargıtay Başkanlığı\'na gönderildiğini belirten Mosturoğlu, \"En büyük beklentimiz beraat kararlarının onanmasıdır. Şike kumpasında bizleri yargılayan hakim Yunanistan\'a kaçarken yakalanmıştır. Bu bizim için şaşırtıcı değildir. Bizim için şaşırtıcı olan bizim için kaçacak diyenlerin hiçbir şey olmamış gibi hala TV ve gazetelerde konuşuyor yazıyor olmalarıdır\" şeklinde konuştu.

\"BAŞKANIMIZ DA 4 DERSLİĞE BAĞIŞTA BULUNACAK\"

1 Milyon Üye kapsamında yürütülen çalışmalarda Edirne\'de inşaata başlandığını Sakarya, Antalya ve Kayseri\'de çalışmaların sürdüğünü belirten Mosturoğlu, Fenerbahçe Üniversitesi çalışmalarına da kısaca değinerek, \"Tıpkı stadımı yaptığımızı gibi üniversitemiz de tuğla tuğla yapılıp Fenerbahçe\'ye armağan edilecektir. İlk bağışı yapan Sayın Vefa Küçük\'e teşekkürler. Başkanımız da 4 dersliğe bağışta bulunacaktır\" dedi.

\"AVANTAJLI FİKSTÜRLE AVANTAJLI DURUMA GEÇECEĞİZ\"

Fenerbahçe Koleji hakkında bilgiler veren Mosturoğu, Profesyonel Futbol Takımının adaptasyon sürecini atlattığını ifade ederek, takımın daha da iyi olacağını söyledi. Mosturoğlu, \"Derbi maçlardaki yenilmezlik alışkanlığını sürdüren takımımız, bundan sonra bunu tüm maçlarda bunu gösterecektir. Takımımız avantajlı bir fikstürle avantajlı duruma geçecektir\" dedi.

BAĞIŞLAR GELMEYE BAŞLADI

Denetleme Kurulunun raporunun okunmasından sonra üyelerin görüş, eleştiri ve temennilerini içeren konuşmaları gerçekleşti. Bu arda toplantının başında Vefa Küçük\'ün çağrısı üzerine Fenerbahçe Üniversitesi için bağışlar da gelmeye başladı. İsminin vermek istemeyen veya açıklayan üyeler ilk bağışları yaptı.

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM: \"ATATÜRKÇÜ VE CUMHURİYETÇİ BİR ÜNİVERSİTE KURUP YAŞATMAK İÇİN KATKILARINIZI BEKLİYORUZ\"

Toplantının sonunda Başkan Aziz Yıldırım kürsüye gelerek kısa bir konuşma yaptı. Başkan Yıldırım \"Üniversiteye bağışta; ilk etapta inşaatların tamamlanması için isteyenin gönlünden geçen rakamı, açıklayacağımız hesaplara aktarabilir. Vefa Bey\'in bahsettiği büyük bağış sahiplerinin isimleri üniversitedeki bölümlere verilecek. Biraz önce bir üyemiz büyük bir bağış yaptı. Bir üyemiz de kütüphanesini bağışladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Üniversite sıfırdan yapıldığı için her türlü katkıyı yapmamız lazım. Cumhuriyetçi ve Atatürkçü bir üniversite kurup yaşatmak için katkılarınızı bekliyoruz\" dedi.

Başkan Yıldırım sözlerinin sonunda son günlerde hayatını yitirenlere değinerek, \"Acılar üst üste geldi ve artık o acıları taşıyamıyoruz\" diyerek sözlerini tamamladı.

