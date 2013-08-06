Fenerbahçe'nin yıldızı için son noktayı koydu

Karaman, "Alacaksak tabanca gibi birisini alalım" dedi.

Bursaspor'da bir yandan transfer çalışmaları sürerken bir yandan da perşembe günü Vojvodina ile oynanacak rövanş maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Hikmet Karaman yerel bir televizyon kanalında yayınlanan spor programına telefonla bağlanarak Semih Şentürk transferine açıklık getirdi. Takımda Enes ve Okan gibi gençlerin önünü kapatmak istemediklerini ifade eden tecrübeli teknik direktör, "Başkanımız bana Vojvodina deplasmanına gitmeden önce 'Hocam istiyorsan hemen alalım' dedi. Ben de 'Bir turu geçelim bakarız' diye cevap verdim. Biz eğer Semih'i alırsak Enes gibi, Okan gibi gençlerimizin önünü kaparız. Alacaksak tabanca gibi birisini alalım. Turu geçtikten sonra değerlendireceğiz" diye konuştu.

Derdiyok ile temaslar yoğunlaştı

Öte yandan forvet hattına önemli bir yerli isim getirmeyi planlayan yeşil beyazlı yönetimin teknik direktör Hikmet Karaman'ın da istediği Eren Derdiyok'la temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. Türk asıllı İsviçreli futbolcuyla görüşmelerin sürdüğü ve ekonomik anlamda bazı pürüzlerin kaldığı ifade edilirken, transferin perşembe günü oynanacak Vojvodina maçından sonra netlik kazanacağı belirtildi.