Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Alex'in oğlu oldu

T24-

Doğum için Brezilya'ya giden Alex'in, oğluna Felipe ismini verdiği bildirildi.

3 gün daha izinli olan Alex'in, Brezilya'da teknik heyetin verdiği program doğrultusunda çalıştığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, akşam yapacakları antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

-YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR-

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, sarı-lacivertli futbolcular top kontrolü ve pas çalışmaları yaptı.

Antrenmana sakatlığı süren Gökhan Gönül, Özer Hurmacı, Mehmet Topuz ve oğlu olan Alex katılmazken, Andre Santos ve Gökhan Ünal takımdan ayrı koşu yaptı.

Bu arada Aykut Kocaman, antrenman öncesinde Andre Santos ile sakatlığı konusunda kısa bir görüşme yaptı.

-GÜİZA DA KOŞTU-

Sakatlığı nedeniyle geldiği günden bu yana antrenmana çıkmayan İspanyol futbolcu Daniel Güiza, tesislerde tedavi olduktan sonra sahaya çıkarak, fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

Güiza, bir süre koştuktan sonra yeniden tesislere girdi.