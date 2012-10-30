Antalya Fener'i yıktı, tribünler 'Aykut istifa' sesleriyle inledi!

Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda MP Antalyaspor'a 3- yenildi. Tribünler "Aykut Kocaman istifa" sesleriyle inledi.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Medical Park Antalyaspor, ikinci yarının başında Sow'un golüne rağmen disiplinden kopmadı ve mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. Bu sonuçla Antalyaspor, Fenerbahçe'nin sahasındaki 47 maçlık yenilmezlik serisini bozarken tarihi boyunca sarı lacivertli deplasmandan ilk kez galibiyetle dönmeyi başardı.

'Aykut istifa'

Tribünlerdeki kadın ve çocuk taraftarlar, sarı-lacivertli ekibin karşılaşmada 3. golü yemesinin ardından “Aykut istifa” tezahüratları yaptı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ı istifaya çağıran kadın ve çocuk taraftarlar bir ara da “Aykut söyle Alex nerede?” diye bağırdı.

Fenerbahçe'nin kendi sahasında 47 maçlık yenilmezlik serisinin son erdiği maçta Antalyaspor, 40 ve 45. dakikada Lamine Diarra'nın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarının 48. dakikasında Moussa Sow'un golüyle umutlanan Fenerbahçe, 80. dakikada Deniz Barış'ın golüne engel olamadı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Antalyaspor, aldığı bu galibiyet ile deplasmanda Fenerbahçe karşısındaki ilk galibiyetini almış oldu.

Antalyaspor aldığı bu galibiyetin ardından lider G.Saray ile aynı puana (18) ulaştı ve averaj ile ikinci sırada bulunuyor.

Salih uçan ilk kez forma giydi

Sarı lacivertlilerde sezon başında Bucaspor'dan transfer edilen genç oyuncu Salih Uçan da bu sezon ilk kez forma giydi. 76. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın yerine giren genç oyuncu, sarı lacivertlilerin yediği 3. golde topu kaptıran isim oldu ve büyük üzüntü yaşadı.

Fenerbahçe cezasını tamamladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor mücadelesiyle birlikte 5 maçlık cezasını tamamladı.

Geçen sezondan kalan 5 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ligin 2. haftasında Gaziantepspor, 4. haftasında Mersin İdmanyurdu, 5. haftasında Trabzonspor ve 7. haftasında Beşiktaş maçlarını, sadece kadınlar ve çocukların bulunduğu tribünler önünde oynayan sarı-lacivertli ekip, cezalı süreci Medical Park Antalyaspor karşılaşmasıyla noktaladı.

Futbol Federasyonu'nun geçen sezon başlattığı uygulama çerçevesinde sarı-lacivertli ekibin maçlarına büyük ilgi gösteren kadın ve çocuk taraftarlar, bu sezonki 5 maçlık süreçte de tribünlerin büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek verdi.

Kadroda zorunlu değişiklikler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sakatlıklar nedeniyle kadroda değişiklikler yaptı. UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'nda deplasmanda AEL Limassol ile yapılan maçta sakatlık geçiren Mehmet Topal ve Egemen Korkmaz 18 kişilik kadroda yer almadı. Teknik direktör Kocaman, Egemen'in yokluğunda savunmada Serdar Kesimal'ı görevlendirirken, orta alanda da Krasic ilk 11'de forma şansı buldu.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Yobo, Mehmet Topuz ve Meireles de 18 kişilik kadroda yer almazken, Bienvenu ve Sezer Öztürk de kadronun dışında kaldı. Ligde 8. hafta maçında deplasmanda Bursaspor mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Krasic, Medical Park Antalyaspor maçında da 11'de yer aldı.

Tribünlerde 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyetin 89. yılı kutlamaları çerçevesinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın içine ve dışına Türk bayrakları ile Atatürk posterleri asıldı. Stada gelen kadın ve çocuk taraftarlar da ellerinde dalgalandırdıkları Türk bayraklarıyla tribünlerde Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yaşadı. Taraftarlar, karşılaşma başlamadan önce stat hoparlörlerinden çalınan Ayten Alpman'ın “Memleketim” şarkısına eşlik etti. Karşılaşma öncesi çalınan “10. Yıl Marşı” eşliğinde havaya kırmızı ve beyaz renklerdeki konfetiler atılırken, maraton üst tribünü kaplayan dev boyutta Türk bayrağı da açıldı.

Kulüp 28 şehit ve gazi yakınını ağırladı

Fenerbahçe Kulübü, Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nin organizasyonuyla İstanbul'a gelen, Ankara ve civarından 28 şehit ve gazi yakınını statta konuk etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı içindeki müzeyi gezen konuklara kulüp tarafından maç öncesinde 1907 Tribünü'nde bir yemek verildi. Karşılaşmayı izleyecek şehit ve gazi yakınları, maç sonrası Ankara'ya dönecek.

Daha çok 1990'lı yıllardan sonra Güneydoğu'daki çatışmalarda şehit düşen askerlerin eş, çocuk, anne ve yakın akrabalarından oluşan 28 kişilik grupta, sadece Fenerbahçe değil Beşiktaş ve Galatasaray taraftarı olanların da bulunduğu bildirildi.

Maçın Kadrosu:

Stat: Fenerbaçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Mete Kalkavan, Cemal Bingül, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Bekir İrtegün, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 77 Salih Uçan), Krasic ( Dk. 66 Stoch), Cristian, Selçuk Şahin (Dk. 85 Semih Şentürk), Caner Erkin, Kuyt, Sow

Medical Park Antalyaspor: Hakan Arıkan, Koray Arslan, Deniz Barış (Dk 84 Zizic), Musa Nizam, Ergün Teber, Isaac, Murat Duruer, İbrahim Dağaşan, Tita (Dk. 66 Zeki Yıldırım), Aissati, Diarra (Dk. 77 Ömer Hasan Şişmanoğlu)

Goller: Dk. 41 ve Dk. 45 1 Diarra, Dk. 80 Deniz Barış (Medical Park Antalyaspor), Dk. 49 Sow (Fenerbahçe

Sarı Kartlar: Dk. 48 Tita (Medical Park Antalyaspor), Dk. 53 Serdar Kesimal, Dk 59 Bekir İrtegün (Fenerbahçe)