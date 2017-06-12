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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Valbuena'ya taraftardan ilk tepki!

32 yaşındaki Fransız yıldız, Türkiye bayrağı ile Tunus bayrağını karıştırınca taraftarın tepkisini topladı

12 Haziran 2017 15:31

Fenerbahçe'ye transferinde son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a doğru yola çıkan Mathieu Valbuena, havalimanından paylaştığı fotoğrafta yaptığı "bayrak hatası" ile tepki topladı. 32 yaşındaki Fransız yıldız, Twitter üzerinden "İstanbul'a gidiyorum" yazısıyla paylaştığı fotoğrafın yanında Tunus bayrağı kullandı. Yıldız oyuncu, tepkiler üzerine paylaşımını silerek Türkiye bayrağı kullandığı yeni bir tweet attı.

32 yaşındaki Fransız yıldız, kariyerinde çıktığı 446 maçta 56 gol ve 90 asiste imza atarak 146 gole direkt etki etti.

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