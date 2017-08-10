T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Soldado, sağlık kontrolünden geçti

32 yaşındaki İspanyol forvete kardiyoloji, KBB, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı

10 Ağustos 2017 15:20

Fenerbahçe'nin, kulübü Villarreal ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı 32 yaşındaki İspanyol forvet Roberto Soldado, sağlık kontrolünden geçirildi.

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün, transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Roberto Soldado sağlık kontrolünden geçti.

Roberto Soldado’nun sağlık kontrolü, Ulus’taki Liv Hospital’da gerçekleştirildi. Kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı; ayrıca kan değerlerine bakıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik testler de yapıldı."

ETİKETLER

RobertoSoldadoFenerbahçetransferVillarrealnezamangeliyorgeleceksağlıkkontrolü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24