Fenerbahçe'nin yeni transferi Soldado, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin, kulübü Villarreal ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığı 32 yaşındaki İspanyol forvet Roberto Soldado, sağlık kontrolünden geçirildi.

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüzün, transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Roberto Soldado sağlık kontrolünden geçti.



Roberto Soldado’nun sağlık kontrolü, Ulus’taki Liv Hospital’da gerçekleştirildi. Kontrollerde oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı; ayrıca kan değerlerine bakıldı. Futbolcuya sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik testler de yapıldı."