-FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ ORHAN ŞAM KONUŞTU İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Orhan Şam, sarı-lacivertli kulübe gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken, ''geldiğim nokta şu an Türkiye'nin bence en üst noktası'' dedi. Fenerbahçe TV'de yayınlanan ''Günün Röportajı'' programına konuk olan Orhan Şam, yaptığı açıklamada, ''Geldiğim nokta şu an Türkiye'nin bence en üst noktası. Buraya gelmekten, burada olmaktan inanılmaz derecede mutluyum. Öncelikle, bu sezonun şampiyon takımına, Türkiye'nin en büyük camiasına geldim. Bunun farkındayım, bununla ayrıca gurur duyuyorum. Her şeye hazırlıklıyım'' dedi. Sarı-lacivertli ekipte forma giymeye kendisini hazır hissettiğini anlatan Orhan Şam, ''Fenerbahçe, birbirinden ayırt edilmeyecek derecede kaliteli, düzgün, üst düzey futbolculara sahip bir takım. Forma asılı ve kim hak ederse o alacak. Ben de buna hazırım'' ifadelerini kullandı. -''ŞAMPİYONLAR LİGİ BENİ HEYECANLANDIRIYOR''- Orhan Şam, Fenerbahçe ile bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmalarına değinirken, ''Şampiyonlar Ligi, bambaşka bir yer. Adı üzerinde, şampiyonların mücadele ettiği bir lig. Beni çok heyecanlandırıyor. Daha önce Şampiyonlar Ligi tecrübem olmadı ve orada başarılı olmak için her şeyi yapacağım. Bu sezon üç kulvarda yarışacağız. Çok güçlü bir ekibimiz var. Oynayan oynamayan, yedek ve as olan tüm takım, her an oynamaya ve başarı kazanmaya hazır durumda'' diye konuştu. Fenerbahçe'nin geride kalan sezonda 5 ana branşta şampiyonluğa ulaştığını da hatırlatan başarılı futbolcu, ''Fenerbahçe Kulübü, 5 ana branşta 5 şampiyon çıkardı. Burada olduğum için söylemiyorum, Fenerbahçe gerçekten dünyanın sayılı kulüpleri arasında. Bu yüzden, futbolda bu sezon içinde olacağımız üç kulvarda başarı kazanmak çok zor değil, neden olmasın?'' şeklinde görüş belirtti.