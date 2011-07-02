T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ ORHAN ŞAM KONUŞTU İSTANBUL (A.A)

02 Temmuz 2011 18:09

-FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ ORHAN ŞAM KONUŞTU İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Orhan Şam, sarı-lacivertli kulübe gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirirken, ''geldiğim nokta şu an Türkiye'nin bence en üst noktası'' dedi. Fenerbahçe TV'de yayınlanan ''Günün Röportajı'' programına konuk olan Orhan Şam, yaptığı açıklamada, ''Geldiğim nokta şu an Türkiye'nin bence en üst noktası. Buraya gelmekten, burada olmaktan inanılmaz derecede mutluyum. Öncelikle, bu sezonun şampiyon takımına, Türkiye'nin en büyük camiasına geldim. Bunun farkındayım, bununla ayrıca gurur duyuyorum. Her şeye hazırlıklıyım'' dedi. Sarı-lacivertli ekipte forma giymeye kendisini hazır hissettiğini anlatan Orhan Şam, ''Fenerbahçe, birbirinden ayırt edilmeyecek derecede kaliteli, düzgün, üst düzey futbolculara sahip bir takım. Forma asılı ve kim hak ederse o alacak. Ben de buna hazırım'' ifadelerini kullandı. -''ŞAMPİYONLAR LİGİ BENİ HEYECANLANDIRIYOR''- Orhan Şam, Fenerbahçe ile bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmalarına değinirken, ''Şampiyonlar Ligi, bambaşka bir yer. Adı üzerinde, şampiyonların mücadele ettiği bir lig. Beni çok heyecanlandırıyor. Daha önce Şampiyonlar Ligi tecrübem olmadı ve orada başarılı olmak için her şeyi yapacağım. Bu sezon üç kulvarda yarışacağız. Çok güçlü bir ekibimiz var. Oynayan oynamayan, yedek ve as olan tüm takım, her an oynamaya ve başarı kazanmaya hazır durumda'' diye konuştu. Fenerbahçe'nin geride kalan sezonda 5 ana branşta şampiyonluğa ulaştığını da hatırlatan başarılı futbolcu, ''Fenerbahçe Kulübü, 5 ana branşta 5 şampiyon çıkardı. Burada olduğum için söylemiyorum, Fenerbahçe gerçekten dünyanın sayılı kulüpleri arasında. Bu yüzden, futbolda bu sezon içinde olacağımız üç kulvarda başarı kazanmak çok zor değil, neden olmasın?'' şeklinde görüş belirtti.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24