Fenerbahçe'nin yeni transferi Nabil Dirar İstanbul'da

Fenerbahçe, geçen sezon Fransa Ligue 1'de şampiyon olan Monaco forması giyen Nabil Dirar'ın transferini bitirmek için İstanbul'a getirdi.

Yine Fransa Ligi'nden Mathieu Valbuena'yı alarak önemli bir transfere imza atan sarı-lacivertliler, geçen sezon şampiyonluk yaşayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösteren Monaco'da 33 kez forma şansı bulan Dirar ile sözleşme imzalamak için ülkeye getirdi.

"Nabil Dirar, sisli havada

takım arkadaşı ile yarışıyor"

31 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından sorun çıkmaması halinde imzayı atacak.

Faslı kanat oyuncusu, geçen sezon Monaco formasıyla çıktığı 33 maçta 1 gol atıp 7 de asist yaptı.