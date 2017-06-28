Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici'den ilk açıklamalar

Fenerbahçe'nin geçen sezon Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'dan transfer etmek istediği ancak kulübünün izin vermemesi nedeniyle ancak bugün imzayı atan Mehmet Ekici, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte basına konuşan Ekici, Trabzonspor'da kadro dışı kaldığı sürece atıfta bulunarak futbolu özlediğini söyledi.

Sarı-lacivertlilerde 11 numaralı formayı giymesi kesinleşen Ekici'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hakkımda çok şey yazıldı ve çizildi. %50'si doğru olabilir ama doğru olmayan şeyler de var arasında. Okundu bu yazılanlar bu oknulara çok girmek istemiyorum. Benim için önemli olan şey futbol ve bu konulara fazla takılı kalmak istemiyorum"

"Yardım almadım"

Özel bir yardım almadım dediğim gibi değerli başkanım ve yöneticilerim sayesinde bana karşı taraftan gelen sevgi ve saygıyı gördüğüm için bugün çıkıp diyebiliyordum ki Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim"

"Bu kulübün değerini hissettim"

"Kariyerimde hiçbir şeyi çöpe atmadım. Sakatlık olabilirdi ben de öyle düşündüm ama çalışabilirdim. Benim en büyük avantajım buydu. Bu kulübün değerini gördüm ve hissettim bu yüzden buraya transfer oldum"

"Futbolu özledim"

"Ben buraya gelmeden önce çalışmalara başladım. Orada bütün ekibe teşekkür ediyorum hepsine çok teşekkür ediyorum. Maç oynamanız gerekiyor. Benim avantajım yeni sezonda tabi eksiklerimiz vardır bunu hocamızla birlikte çalışacağız. Uzun yıllar Bayern Münih'te forma giydim orada küçüklükten beri futbolcuları bu durumlara hazırlıyorlar. Zor olsa da benim için iyi bir dönem oldu. Futbolu özledim. İnşallah yeni sezonda iyi bir Mehmet Ekici göreceğiz"

"Ben orta sahanın her yerinde oynayabilirim. 6 numara oynadım, 8 numara oynadım. Hoca beni nerede oynatmak istiyorsa ben orada oynarım"

"Fenerbahçe taraftarları ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Bana destek oldular ve sahip çıktılar. İnşallah iyi performans göstererek bunların karşılığını verebilirim"

"Duran toplarda inşallah beni göreceksiniz"

Fenerbahçe'de duran topları van Persie ve Kjaer kullanıyor. Bundan sonra duran topların başında inşallah beni göreceksiniz. Çalışıyorum ve bunu inşallah en kısa sürede saha içine yansıtırım"

"Bir çok sistemde oynadım. Hoca bize ne görev veriyorsa bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hocamız ile bu konuyu konuşmadık. İleriye dönük bu konuyu hoca ve takımla birlikte en iyi şekilde konuşup değerlendireceğiz"

"İdolüm Mehmet Scholl'dü..."

"Futbola başladığımda Mehmet Scholl'u çok beğeniyordum. Ondan 10-15 yıl sonra benim hocam oldu kendisi... Zidane'ı da çok örnek alıyordum futbolculuk zamanında... Şu an için çok isimler var, Iniesta, Xavi... Çok başarılı isimler var gerçekten..."

"Kadıköy'de rakip olmak kolay değil"

"Kadıköy'de rakip oyuncu olarak geldiğinizde soru işareti olabiliyordu. Kolay değil burada oynamak. O yüzden çok heyecanlıyım rakip olarak değil de bu forma altında burada oynayacağım için..."