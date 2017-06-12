Fenerbahçe’nin yeni transferi Mathieu Valbuena’dan ilk açıklamalar

Fenerbahçe’nin yeni transferi Mathieu Valbuena, transferinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Kulübün resmi televizyonuna konuşan Fransız yıldız, Türkiye’ye daha önce geldiğini belirterek, “Harika bir ülke. Çok mutlu ve gururluyum. Umarım kalan detayları da halledip işimizi sonlandırırız. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp” dedi.

Fenerbahçe taraftarına havaalanındaki karşılama için teşekkür eden ve şampiyonluk sözü veren 32 yaşındaki orta saha, şunları kaydetti:

“Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye’ye daha önce turist olarak da gelmiştim. Harika bir ülke olduğunu biliyordum. Çok mutlu ve gururluyum. Umarım kalan detayları da halledip işimizi sonlandırırız. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Fenerbahçe’nin bana daha önceden de ilgisi olmuştu. Her zaman yakın hissettiğim ve gelmeyi arzu ettiğim bir kulüptü. Son dönemde de projeler ve hedefler konusunda temas halindeydik. Görüşmeler güzel geçti. Önümüzdeki sezon takımı çalıştıracak olan teknik direktör Aykut Kocaman ile de telefonda konuştum. Harika bir konuşma yaptık. Büyük kulübün parçası olmaktan mutlu olacağım.

Yıldız oyuncunun İstanbul'daki ilk görüntüleri

“Harika bir karşılama oldu. Büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Mesaj vermeyi çok sevmem; en büyük mesajımız sahada olmalı. Fenerbahçe taraftarı, şampiyonlukları hak eden bir grup. Önümüzdeki sezon bu beklentilere cevap vereceğiz. Şampiyon olmak istiyoruz. Onların mutluluğa olan özlemlerini gidermek istiyoruz. Bunun için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum”