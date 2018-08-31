Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson İstanbul'da

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe\'nin yeni transferi Brezilyalı Jailson Marques, İstanbul\'a geldi.

Jailson\'u Atatürk Havalimanı\'nda sarı-lacivertli yetkililer karşıladı. Brezilya\'nın Gremio takımından transfer edilen futbolcu, özel bir araçla havalimanından ayrıldı. Brezilyalı futbolcu, bu sezon Gremio formasıyla çıktığı 14 maça 1 gol atma başarısı gösterdi. Ön libero olarak görev yapan Jailson, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacak.

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-Jailson Marques\'in havaalanı görüntüleri

(FOTOĞRAFLI)