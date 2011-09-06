-Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - Fenerbahçe'nin İsviçre'nin Young Boys takımından transfer ettiği Kamerunlu forvet Henri Bienvenu, İstanbul'a geldi. THY'nin tarifeli uçağıyla Paris'ten İstanbul'a gelen Bienvenu'yu Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya karşıladı. Yolcuların ve havalimanı çalışanlarının ilgi odağı olan Bienvenu, taraftarların verdiği Fenerbahçe atkısıyla basın mensuplarına poz verdi. Bienvenu, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile Young Boys takımının geçen sezon oynadıkları maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü ve yöneticilerin kendisini izlediğini öğrendiğini ifade ederek, ''Sonuçta mutlu sona ulaştık. Ben de kendimi onlara ispat etmiş oldum ve Fenerbahçe'ye gelmiş oldum'' dedi. Gol attığı bir takıma transfer olmanın nasıl bir duygu olduğunun sorulması üzerine Bienvenu, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta gol attığını, ancak ondan sonra oynadığı maçlarda performansını daha da yukarılara taşıdığını dile getirerek, ''Şu anda çok mutluyum. Young Boys'ta attığım golleri Fenerbahçe için atmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı için gollerime devam etmek istiyorum'' diye konuştu. Bienvenu, bir soru üzerine de, Fenerbahçe'de oynayacak olmasının kariyeri açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, ''Burada çok önemli futbolcularla birlikte oynayacağım. Takımlar bazında da İsviçre'deki rakiplerden çok daha güçlü rakiplerle birlikte mücadele edeceğiz. Bunun kariyerimi daha yukarılara çıkaracağını düşünüyorum. Bu benim için çok önemli bir fırsat. Bu fırsatı hem kendi gelişimim, hem de takımım için kullanmak istiyorum'' dedi. Fenerbahçe Kulübü'nün karşılaştığı soruşturma hakkında bilgisi olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine de Bienvenu, ''Konu hakkında çok bilgi sahibi değilim ama Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Teknik direktörümüz son derece önemli bir kariyere sahip. Efsane bir futbolcu ve teknik adam olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'nin büyüklüğü hakkında bilgim var ama bahsettiğiniz konuda bilgi sahibi değilim'' yanıtı verdi. -Fenerbahçe'ye gol atmıştı- Young Boys formasıyla 49 maçta 21 gol kaydeden 23 yaşındaki Kamerunlu forvet Bienvenu, Fenerbahçe'nin geçen sezen UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Young Boys ile yaptığı rövanş maçında sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyerek attığı gol ile takımına turu getiren isim olmuştu. Transferi için İsviçre ekibine bonservis bedeli olarak 4 milyon avro ödenecek olan Kamerunlu futbolcu Bienvenu'nun, Fenerbahçe'den 4 sezon için 4 milyon avro ücret alacağı öğrenildi.