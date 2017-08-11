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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi

Zenit'ten transfer edilen Brezilyalı yıldız futbolcu Giuliano'yu Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı

11 Ağustos 2017 22:33

Fenerbahçe'nin, Rusya'nın Zenit takımından transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Giuliano de Paula İstanbul'a geldi.

Kalabalık bir taraftar topluluğunun karşıladığı Brezilyalı futbolcu yarın sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Giuliano kimdir?

Giuliano Victor de Paula, 31 Mayıs 1990 tarihinde Brezilya'nın Curitiba şehrinde doğdu. Futbol hayatına ilk olarak 2002 yılında Parana'nın genç takımında başlayan Giuliano, 2007 yılında Parana'da profesyonelliğe geçiş yaptı ve A takım'da 17 maçta 6 gol kaydetti.

2009-2010 sezonunda Internacional kulübünde forma giydi ve burada da 56 maçta attığı 11 gol ile dikkat çekti. 18 Ağustos 2010'da Copa Libertadores'i kazandı. 2011'de Dnipro'ya transfer olan Giuliano, 2011-2014 yılları arasında forma giydiği 87 maçta 16 gol kaydetti.

15 Haziran 2014'te Gremio'ya 6 milyon euro karşılığında transfer oldu ve 2014-2016 yılları arasında çıktığı 67 maçta 11 gol attı. 21 Haziran 2016'da Rusya'nın Zenit kulübüne transfer olan Giuliano, 30 maçta 8 gol kaydetti.

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