"Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano'nun kulübü ile Trabzonspor anlaştı" iddiası

Fenerbahçe'nin Zenit ve kendisiyle anlaşmaya vararak sağlık kontrolünden geçirdiği Giuliano'nun kulübü ile, Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı iddia edildi. Bordo-mavililer'in, Brezilyalı futbolcu için Zenit'e Fenerbahçe'nin önerdiği rakamdan fazlasını teklif ettiği ileri sürüldü.

Milliyet Skorer'in haberine göre, sarı-lacivertli ekip, sağlık kontrolünden geçirdiği Brezilyalı yıldızla anlaşma sağlarken, Trabzonspor sürpriz bir şekilde devreye girdi. Fenerbahçe Kulübü'nün satın alma opsiyonuyla kiralama üzerine anlaştığı Giuliano için Trabzonspor oyuncunun kulübü Zenit'le anlaşma sağladı. Fakat oyuncunun Fenerbahçe'de forma giymek istediği biliniyor.

Bordo-mavililer'in Fenerbahçe'nin teklifinden daha yüksek bir teklif yaptığı öğrenilirken şu aşamada transferin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

Acarkent'te ev bakıyor

Öte yandan Giuliano'nun Acarkent'te kendisine ev baktığı öğrenildi. Fenerbahçeli yetkililer oyuncunun oturacağı ev konusunda araştırmalar yapıyor.

Fenerbahçe oyuncuyu bu

sebeple mi aprondan aldı?

Bilindiği gibi havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar Giuliano için büyük bir kalabalık oluşturmuş fakat Sarı-Lacivertli kulüp oyuncuyu havalimanı apronundan Genel Havacılık Terminali'ne geçirmişti.



Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un oyuncuyla temas kurmaması adına böyle bir hamlede bulunduğu iddia edildi.