Fenerbahçe, Fernandao ile anlaşma imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu Fernandao ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Simon Kjaer ve Şener Özbayraklı'nın ardından Fernandao'yu da transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, dünİstanbul'a gelen Brezilyalı santrfor ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sitede yapılan açıklamada, "Jose Fernando Viana de Santana’ya Fenerbahçe Ailesi’ne hoş geldin diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice başarılar, zaferler ve şampiyonluklar dolu yıllar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Fernandao kimdir?

27 Mart 1987 Rio de Janeiro doğumlu olan Jose Fernando Viana de Santana futbola ülkesi Brezilya'nın America Football Club takımının altyapısında başladı. Kısaca Fernandao olarak bilinen başarılı forvet 2008 yılında Tombense'ye trasfer oldu. 2008-2012 yılları arasında sırasıyla Flamengo, Volta Redonda, Macae, Paysandu, Democrata, Guarani ve Palmeiras'ta kiralık olarak oynayan Fernandao, 2012 yılında Atletico Paranaense ile sözleşme imzaladı.

Atletico Paranaense'de 11 maçta 3 gol atan 28 yaşındaki yıldız 2013 yılında performansıyla bir çok kulübün dikkatini çekeceği Bahia'ya kiralandı. Bahia'da 38 maçta 18 kez fileleri havalandıran sambacı ligde attığı 13 golle Brezilya Serie A'nın en golcü isimleri arasında yer aldı.

2013-2014 sezonunun devre arasında Bursaspor'a kiralık olarak gelen Fernandao hava hakimiyeti, güçlü fiziği ve bitirici özelliğiyle kısa sürede spor toto süper lig'in en başarılı forvetlerinden biri oldu. ilk lig maçına 25 ocak 2014'te Eskişehirspor karşısında çıkan Brezilyalı forvet 2 gol atarak Türkiye'deki kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Yarım sezonda Süper Lig'de 16 maçta forma giyen Fernandao 10 gol - 1 asistle oynadı. Sambacı Bursaspor'un yarı finalde veda ettiği Ziraat Türkiye kupası'nda ise 7 maçta 2 gol kaydederken 3 de asist yaptı.

Gol kralı oldu

2014-2015 sezonunda başarılı grafiğini sürdüren Fernandao Süper Lig'de 32 maçta 22 kez ağları havalandırarak gol kralı oldu. Ligde 7 de asist yapan Brezilyalı futbolcu 12. ve 19. haftalar arası aynı sezonda üst üste 8 hafta gol atan tek yabancı futbolcu olarak tarihe geçti. Türkiye Kupasında ise 4 gol ve 1 asistle mücadele eden sambacı takımının finale çıkmasında önemli bir rol oynadı.