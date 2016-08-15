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Spor

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İstanbul'da

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada "Vitor Pereira ile olan sözleşmemiz bugün itibariyle tek taraflı olarak feshedilmiştir" denmişti

15 Ağustos 2016 21:09

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Dick Advocaat, yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile anlaştığını açıklamıştı. Gelişmelerin ardından Hollandalı teknik direktör, Fenerbahçe ile görüşmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Pereira ile yollarını ayırmasının ardından temasa geçtiği Dick Advocaat resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuzca görülen lüzum üzerine Futbol A Takımımız Teknik Direktörü Vitor Pereira ile olan sözleşmemiz bugün itibariyle tek taraflı olarak feshedilmiştir" denmişti.

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