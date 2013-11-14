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Spor

Fenerbahçe'nin yeni simgesi kanarya yerine boğa mı olacak?

Fenerbahçe'nin boğa figürlü tişörtler kullanması 'kulübün simgesi değişiyor mu' tartışmalarını da beraberinde getirdi

14 Kasım 2013 09:46

Fenerbahçe'nin giyim mağazaları Fenerium'larda satışa çıkan boğa temalı yeni tişörtler, “Tarihi kanarya simgesi değişiyor mu?” sorusunu doğurdu.

Fenerbahçe'nin Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 2-0 kazandığı Galatasaray maçının ardından Fenerium'larda satışa çıkarılan tişörtlerde  “sarı kanarya” yerine, daha güçlü ve sert bir karakter olan boğa figürü kullanıldı. Boğa temalı tişörtler, taraftardan yoğun ilgi görüyor.

Hürriyet gazetesinden Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, sarı lacivertlilerin bu tişörtleri satışa çıkarması, “Fenerbahçe simgesi olan sarı kanarya yerine boğayı mı kullanacak” sorusunu doğurdu. Galatasaray’ın simgesinin “aslan”, Beşiktaş’ınkinin de “kartal” olması nedeniyle sarı lacivertlilerin de daha sert ve güçlü bir karakter olan boğayı yeni simge yapma olasılığı tartışılıyor.

 

Cihat Arman’dan geliyor

 

Fenerbahçe’nin kanarya sembolü, efsanevi futbolcularından Cihat Arman’a dayanıyor. Dönemin büyük kalecisi, 1940’lı yıllarda maçlara sarı kazağıyla çıkardı. Fenerbahçe’nin kanarya simgesi “uçan kaleci” lakaplı Cihat Arman’a “sarı kanarya” denilmesiyle ortaya çıktı.

Sarı lacivertlilerin bu tarihi simgeyi boğaya çevirmesi kısa zamanda çok mümkün gözükmese de ilerleyen dönemde bunun gündeme gelme ihtimalinden de söz ediliyor. Ancak şu anki hakim görüş, efsane Cihat Arman’ın anısıyla Fenerbahçe’de Sarı Kanarya’nın simge olarak devam etmesi yönünde.

 

Simge değiştirmiyoruz bu pazarlama tekniği

 

Abdullah Kiğılı: (F.Bahç yöneticisi) “Bizim simge değiştirmek gibi bir niyetimiz yok. Sadece mağazalarımızda pazarlama tekniği uyguluyoruz. Bu diğer kulüplere de örnek olsun diye düşünüyoruz. Bir başka maç sonrası başka bir simgeyi ortaya çıkartabiliriz. Bu yaptığımız mağazacılık sektöründe kullanılan bir tekniktir.”

Hürriyet'te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın

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