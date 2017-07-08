Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarının fiyatları belli oldu

Fenerbahçe Kulübü tarafından tanıtımı Topuk Yaylası'nda yeni transferler Valbuena, Mehmet Ekici ve Dirar tarafından gerçekleştirilen yeni sezon formaları satışa çıktı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; yetişkin formalarının 169, genç formalarının 129 ve çocuk formalarının 119 Türk Lirası satış fiyatıyla satılacağı bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden forma satışına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Takımımızın 2017-2018 sezonunda giyeceği formalar satışa çıktı ve taraftarlarımız tarafından beğeni topladı. Fenerbahçemizin yeni sezon formaları için hazırlanan kampanyanın sloganı ise “FARKINI ORTAYA KOY”.



2017/18 sezonu Fenerbahçe yetişkin formaları 169 TL, genç formaları 129 TL ve çocuk formaları ise 119 TL’lik satış fiyatıyla, Fenerium mağazaları, Fenerium e-ticaret sitesi (www.fenerium.com.tr), adidas yetkili satış noktaları ve shop.adidas.com.tr/fenerbahce adresinde taraftarların beğenisine sunuldu.



Fenerium mağazalarına giden taraftarlarımız, yeni sezon formalarını ilk günden giymeye başladılar.



Fenerbahçe A Futbol Takımı’nın 2017/18 futbol sezonunda giyeceği yeni formalar, adidas’ın en ileri, yenilikçi teknolojileriyle hazırlandı. Formalarda yer alan ClimaCool® teknolojisi sayesinde vücudun en çok ısınan bölgeleri tespit edilerek özel tasarlanmış havalandırma kanalları ile iç ve dış hava akımı oluşturuluyor. Böylece vücudun kuru ve serin kalması sağlanıyor. Bu da futbolcuların vücut ısılarını 90 dakika boyunca ideal seviyede tutarak, dayanıklılıklarını arttırıyor."

