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Spor

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları rekor kırdı

Fenerbahçe'nin bugün satışa çıkarttığı yeni sezon formalarına, sarı-lacivertli takıma gönül verenler büyük ilgi gösterdi

19 Temmuz 2014 23:58

Adidas'ın Fenerbahçe için yaptığı yeni sezon formaları taraftarlarla buluştu.

DHA'nın haberine göre, ilk olarak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın giydiği ve tanıttığı formalara bugün taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 3 çeşit forma bugün satışa çıkarken Fenerium mağazalarında toplam 15 bin adet satış oldu.

Kulüp tarihinde bugüne kadar ilk günde 15 bin satış hiç olmamıştı. Vitrindeki formaları bile alan taraftarlar tanesine 129 TL ödediler. Arkasına numara veya isim yazdıran sarı-lacivertli taraftarlar bir forma için 150 TL'yi gözden çıkardı.

Fenerbahçeli taraftarlar göğsünde sponsor reklamı bulunmayan formalara ilk günde yaklaşık 2 milyon TL ödeyerek kulüplerine katkıda bulundular.

 

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