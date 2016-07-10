Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları internete sızdı

Fenerbahçe'nin 2016 / 2017 sezonunda giyeceği formalardan ikisi internete sızdı.

Sarı lacivertlilerin iç sahada klasik çubuklu formayı tercih ettiği görülüyor.

Geçen sezondan farklı olarak formanın kolları sarı ve lacivertten değil, sadece sarıdan oluşuyor.

Formanın sırtı da geçen sezondan farklı olarak lacivert değil, sarı renkten oluşuyor.

Deplasman formasında ise lacivertin tercih edildiği görülüyor. Formalar, sarısını Adidas'ın sembolü olan üç çizgiden alıyor.

Üç büyüklerden yeni sezon formalarını resmen açıklayan ilk takım Beşiktaş olmuştu.

Galatasaray'ın da yeni sezonda giyeceği iddia edilen çubuklu forma daha önce internete sızmıştı.