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Spor

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları duyuruluyor

Taraftarlar, formaları 8 Temmuz'dan itibaren satın alabilecek

06 Temmuz 2017 20:02

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 2017-18 sezonu futbol formalarının yarın tanıtılacağını duyurdu. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada gelecek sezon formalarının yeni transferler tarafından tanıtılatacağı belirtilirken, formaların satışının da 8 Temmuz Cumartesi itibarıyla başlayacağı açıklandı.

Fenerbahçe resmi sitesi üzerinden yapılan 2017-18 sezonu formalarının tanıtımına ilişkin açıklama şöyle:

"Fenerbahçe’mizin 2017/18 futbol sezonunda giyeceği formaların tanıtımı 07 Temmuz Cuma günü saat 13:00’ den itibaren Fenerium ve Fenerbahçe SK Sosyal Medya Hesaplarından ve Fenerbahçe SK Resmi İnternet Sitesinden yapılacak.

Saat 14.30’ da yeni transferlerimiz Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar’ ın katılımıyla Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri’nde formalar için özel bir tanıtım organizasyonu gerçekleştirilecek. Organizasyon Fenerbahçe Televizyonu ve bazı ulusal televizyon kanallarından da canlı olarak yayınlanacak.

2017/18 sezonunda giyilecek formalar 08 Temmuz Cumartesi gününden başlayarak tüm Fenerium mağazaları ve www.fenerium.com.tr internet sitesinden satışa sunulacak"

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