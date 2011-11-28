-Fenerbahçe'nin yeni salonu Ocak'ta açılacak İSTANBUL (A.A) - 28.11.2011 - Fenerbahçe Kulübü ile sponsorlarından Ülker'in işbirliğinde, Ataşehir'de satın alınan arazi üzerine inşa edilen Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'da son rötuşların yapıldığı bildirildi. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, 14 bin seyirci kapasiteli ve çok amaçlı kullanılması planlanan salonun, Fenerbahçe Ülker'in Beko Basketbol Ligi'nde Ocak ayında, Anadolu Efes ile yapacağı maça yetiştirilmesi için geceli gündüzlü hummalı bir çalışmanın sürdüğü kaydedildi. Açıklamada ayrıca, açılışı için geri sayımın sürdüğü salonda, halen dış cephe kaplaması, inşaatı tamamlanan yerlerin son temizliği, tesis içi yolların düzenlemesi ve çevre peyzajı gibi çalışmalar yapıldığı belirtildi.