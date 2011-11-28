T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin yeni salonu Ocak'ta açılacak İSTANBUL (A.A)

28 Kasım 2011 18:36

-Fenerbahçe'nin yeni salonu Ocak'ta açılacak İSTANBUL (A.A) - 28.11.2011 - Fenerbahçe Kulübü ile sponsorlarından Ülker'in işbirliğinde, Ataşehir'de satın alınan arazi üzerine inşa edilen Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'da son rötuşların yapıldığı bildirildi.  Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, 14 bin seyirci kapasiteli ve çok amaçlı kullanılması planlanan salonun, Fenerbahçe Ülker'in Beko Basketbol Ligi'nde Ocak ayında, Anadolu Efes ile yapacağı maça yetiştirilmesi için geceli gündüzlü hummalı bir çalışmanın sürdüğü kaydedildi.  Açıklamada ayrıca, açılışı için geri sayımın sürdüğü salonda, halen dış cephe kaplaması, inşaatı tamamlanan yerlerin son temizliği, tesis içi yolların düzenlemesi ve çevre peyzajı gibi çalışmalar yapıldığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24