-FENERBAHÇE'NİN YENİ GOL SİLAHI NİANG İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Fenerbahçe'nin Senegalli forvet oyuncusu Mamadou Niang, sezonun henüz başında ortaya koyduğu performansla, takımının önemli bir gol silahı olacağını gösterdi. Niang, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 6 maçta 7. gole ulaşarak, takımına önemli bir katkı yaptı. Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla transfer ettiği ancak genelde sorunlarıyla uğraştığı Güiza'dan sonra, Niang'ın sergilediği performans, yüzleri güldürüyor. Gençlerbirliği maçının 21. dakikasında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren, 25. dakikada Aykut'un kendi kalesine attığı golde de büyük pay sahibi olan, 88. dakikada Andre Santos'un attığı golde de asisti yapan Gökhan Gönül'e topu kazandıran Niang'ın forma giydiği maçlar ve attığı goller şöyle: Hafta Maç Süre Gol Sonuç -------- ------------------ ------ ----- ----- 2. hafta Trabzonspor-FB 90 - 3-2 3. hafta FB-Manisaspor 90 2 4-2 4. hafta Kayserispor-FB 90 - 2-0 5. hafta FB-Beşiktaş 90 1 1-1 6. hafta Kasımpaşa-FB 90 3 2-6 7. hafta FB-Gençlerbirliği 88 1 3-0