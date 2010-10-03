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FENERBAHÇE'NİN YENİ GOL SİLAHI NİANG İSTANBUL (A.A)

03 Ekim 2010 00:15

-FENERBAHÇE'NİN YENİ GOL SİLAHI NİANG İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Fenerbahçe'nin Senegalli forvet oyuncusu Mamadou Niang, sezonun henüz başında ortaya koyduğu performansla, takımının önemli bir gol silahı olacağını gösterdi. Niang, Spor Toto Süper Lig'de forma giydiği 6 maçta 7. gole ulaşarak, takımına önemli bir katkı yaptı. Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla transfer ettiği ancak genelde sorunlarıyla uğraştığı Güiza'dan sonra, Niang'ın sergilediği performans, yüzleri güldürüyor. Gençlerbirliği maçının 21. dakikasında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren, 25. dakikada Aykut'un kendi kalesine attığı golde de büyük pay sahibi olan, 88. dakikada Andre Santos'un attığı golde de asisti yapan Gökhan Gönül'e topu kazandıran Niang'ın forma giydiği maçlar ve attığı goller şöyle: Hafta            Maç             Süre     Gol     Sonuç --------    ------------------   ------   -----   ----- 2. hafta    Trabzonspor-FB        90       -       3-2  3. hafta    FB-Manisaspor         90       2       4-2 4. hafta    Kayserispor-FB        90       -       2-0 5. hafta    FB-Beşiktaş           90       1       1-1 6. hafta    Kasımpaşa-FB          90       3       2-6 7. hafta    FB-Gençlerbirliği     88       1       3-0

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