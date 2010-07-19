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Spor

Fenerbahçe'nin yeni Brezilyalısı Marsilya'dan mı geliyor?

Fransız basını, Fenerbahçe'nin, Fransa'nın Marsilya takımının Brezilyalı forveti Brandao ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü.

19 Temmuz 2010 03:00

T24 - Fransız basını Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürüdüren Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'da forma giyen Brezilyalı forvet Brandao ile ilgilendiğini, transsfer için Marsilyalı yöneticilerle pazarlık içinde olduğunu yazdı.

Fransız basını, Fenerbahçe'nin, Fransa'nın Marsilya takımının Brezilyalı forveti Brandao ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü.

"Aujourd'hui en France" gazetesi, Fenerbahçeli yöneticilerin, Marsilya yöneticileriyle transferi sona erdirmek için pazarlık halinde olduğunu iddia etti.

2009'da Shakhtar Donetsk'ten Marsilya'ya transfer olan 30 yaşındaki Brandao, bu takımda 46 maçta 15 gol attı.


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