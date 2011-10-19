-Fenerbahçe'nin yedekleri şansını iyi kullandı İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Serdal Kalaycı - Spor Toto Süper Lig'de 6 haftalık bölümü lider tamamlayan Fenerbahçe'nin, geçen sezonki başarısının ardından bu sezona da iyi başlamasında yedek kulübesinden gelen isimlerin katkısı da büyük oldu. Futbolda şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma sürecinde sıkıntılı günler geçiren, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edildikten sonra da 3 önemli oyuncusunu takımdan gönderen sarı-lacivertli ekipte, Bekir İrtegün, Caner Erkin, Bilica ve Gökay Iravul, buldukları şansları iyi değerlendirerek, kriz dönemini adeta fırsata çevirip hem kendilerine hem de takımlarına katkılar sağladılar. Teknik direktörleri Aykut Kocaman'a kadro derinliği anlamında da destek olan bu futbolcular, takımdan giden Diego Lugano, Andre Santos ve Niang'ın yokluklarının hissedilmemesi konusunda, önceki sezonlara göre üstlendikleri rolle mücadelenin daha çok içinde yer aldılar. Lugano'nun Paris Saint Germain'i transferinin ardından mevkisine yeni bir transfer yapılmayınca, Bekir İrtegün için ilk 11 şansı daha da arttı. Bu sezon Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle savunmanın sağında da görev yapan Bekir, Fenerbahçe formasını giydiği 3. sezonda daha tempolu bir başlangıç yaparak, 6 maçın hepsinde forma giyip, 5 maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Her ne kadar sol kanat için oyuncu fazlalığı nedeniyle rekabet fazla olsa da Andre Santos'un Arsenal'e gidişinin ardından fırsatı en iyi değerlendiren futbolcu Caner Erkin oldu. Bekir gibi 6'da 6 yapan Caner, 4 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken toplam 366 dakika görev yaptı. Fenerbahçe'ye transfer olduğu geçen sezon toplamda 22 maçta forma giyip 1423 dakika saha kalan, ligin ikinci yarısında sadece 9 maçta toplam 365 dakika forma şansı bulan Caner, bu sezon yükselttiği performansıyla Kocaman'ın 11 tercihi için ilk sırada düşündüğü isimlerden birisi oldu. Sarı-lacivertli ekibin geçen sezon çıkışa geçtiği ligin ikinci yarısında sadece 1 maçta 6 dakika oynama şansı bulan Bilica, Lugano'nun boşalttığı mevki ve ilk haftalar itibarıyla sakatların çokluğu sebebiyle 6 haftada 4 kez 11'de yer aldı. Geçen sezonu 8 maçta 546 dakika görev yaparak ile tamamlayan, ilk yarıda 7 maçta 540 dakika oynayıp, ikinci yarıda forma yüzü göremeyen Brezilyalı savunma oyuncusu, bu sezon 6 haftalık periyotta 4 maçta 360 dakika sahada kaldı. Teknik direktör Aykut Kocaman, geçen sezondan itibaren görev vermeye başladığı genç futbolcu Gökay Iravul'a olan güvenini, 6 maçlık periyotta biri ilk 11 olmak üzere, 2 maçta 165 dakika görev vererek gösterdi. Sakatlık dönemini atlatmasının ardından son haftalarda şans bulan Özer Hurmacı ile geçen hafta Mersin İdmayurdu karşısında Volkan Demirel'in yokluğunda kaleyi başarıyla koruyan Mert Günok, takımda önemli alternatifler olduklarını gösterdiler. Savunma oyuncuları Yobo ve Ziegler ile birlikte 6 maçta da 90 dakika forma giyen Cristian ise sarı-lacivertli ekip için adeta yeni bir transfer oldu. Fenerbahçe'nin ''Nöbetçi golcüsü'' Semih Şentürk ise, Niang'ın Katar'a transferinin ardından yakaladığı fırsatı iyi kullanamadı. Semih 6 haftada 4 maçta görev almasına rağmen golle buluşamadı.