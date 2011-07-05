-FENERBAHÇE'NİN YAYIN YASAĞI TALEBİ REDDEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Fenerbahçe Spor Kulübünün, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmaya ilişkin yayın yasağı getirilmesi talebini reddetti. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Fenerbahçe Spor Kulübü avukatlarının, ''CMK'nın 157. maddesinde düzenlenen 'soruşturmanın gizliliği', Basın Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan 'başkalarının şöhret ve haklarının korunması', yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla, TCK'nın 288. maddesinde düzenlenen 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs eden' yayınların yasaklanması'' talebiyle yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Kararında basın özgürlüğüne vurgu yapan mahkeme, dosyada zaten kısıtlama kararının bulunması ve gizliliğin ihlalinin cezai yaptırıma bağlanmış olmasını gerekçe göstererek, talebi reddetti.